هيئة الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية لعدد من الاسرى المرضى في سجن عسقلان

رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الأحد، من تفاقم الأحوال الصحية لعدد من الأسرى المرضى القابعين في سجن عسقلان، بسبب الاهمال الطبي المتعمد لهم من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وقال محامي الهيئة كريم عجوة، أن الأسير علي البرغوثي(45 عامًا) من قرية عابود غرب مدينة رام الله يعاني من آلام بالصدر وعدم انتظام في دقات القلب ويشعر بوخزات وخلجات في جميع انحاء جسده، وفي بعض الاحيان يصاب بالغثيان وفقدان الوعي.

وأوضح عجوة، أن الأسير البرغوثي والمحكوم بالسجن المؤبد و 40 عامًا، قضى منها 13 عامًا لا يعطى اية علاجات ولا تجرى له الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف، أن الأسير رياض العمور (45 عاما)، سكان بيت لحم والمحكوم بالسجن المؤبد، يعتبر من الحالات المرضية الصعبة في سجون الاحتلال الإسرائيلية، ويعاني من مشاكل صحية عديدة، منها ضعف عضلة القلب واصابات بالرصاص في الظهر ادت الى تلف الشرايين واستئصال جزء من الامعاء والكبد واستبدال صمام الاثني عشر، وأن قلبه لا يعمل الا من خلال جهاز منظم القلب الذي يحتاج الى استبدال، وكان قد اجريت له قبل عامين عملية قلب مفتوح.

وبين عجوة أن الاسير أمير ابو رداحة من مخيم الأمعري، يعاني من مشاكل في قدميه وبالتحديد في منطقة الركبة، ما يسبب له آلآم حادة عند المشي، وهو بحاجة الى اخصائي عظام لمتابعة حالته الصحية.