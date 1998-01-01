جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية لعدد من الاسرى المرضى في سجن عسقلان

الأحد 25 مارس 2018 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الأحد، من تفاقم الأحوال الصحية لعدد من الأسرى المرضى القابعين في سجن عسقلان، بسبب الاهمال الطبي المتعمد لهم من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وقال محامي الهيئة كريم عجوة، أن الأسير علي البرغوثي(45 عامًا) من قرية عابود غرب مدينة رام الله يعاني من آلام بالصدر وعدم انتظام في دقات القلب ويشعر بوخزات وخلجات في جميع انحاء جسده، وفي بعض الاحيان يصاب بالغثيان وفقدان الوعي.

وأوضح عجوة، أن الأسير البرغوثي والمحكوم بالسجن المؤبد و 40 عامًا، قضى منها 13 عامًا لا يعطى اية علاجات ولا تجرى له الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف، أن الأسير رياض العمور (45 عاما)، سكان بيت لحم والمحكوم بالسجن المؤبد، يعتبر من الحالات المرضية الصعبة في سجون الاحتلال الإسرائيلية، ويعاني من مشاكل صحية عديدة، منها ضعف عضلة القلب واصابات بالرصاص في الظهر ادت الى تلف الشرايين واستئصال جزء من الامعاء والكبد واستبدال صمام الاثني عشر، وأن قلبه لا يعمل الا من خلال جهاز منظم القلب الذي يحتاج الى استبدال، وكان قد اجريت له قبل عامين عملية قلب مفتوح.

وبين عجوة أن الاسير أمير ابو رداحة من مخيم الأمعري، يعاني من مشاكل في قدميه وبالتحديد في منطقة الركبة، ما يسبب له آلآم حادة عند المشي، وهو بحاجة الى اخصائي عظام لمتابعة حالته الصحية.

#هيئة الأسرى

أخبار ذات صلة

هيئة الاسرى: الاحتلال اعتقل 562 طفلا منذ اعلان ترامب

اضراب الاسرى - ارشيف

اضراب الاسرى يدخل يومه الـ 39 والامم المتحدة تحذر من خطورة اوضاعهم

الاجنحة العسكرية للمقاومة

الاجنحة العسكرية تحذر : لن نقف مكتوفي الأيدي اذا مس الأسرى أي سوء

الرئيس عباس وترامب

معاريف: الرئيس عباس ألغى هيئة شؤون الأسرى في إطار تفاهماته مع ترامب ..وقراقع: لم نبلغ

كيف ستكون الحالة الجوية في الأيام القادمة ؟

هكذا ستتطور الحالة الجوية في الأيام القادمة

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تنشر صور لـ "سمير أبو خوصة" وتطلب من المواطنين التبليغ عنه

صحيفة عبرية : الأزمة بين حماس وعباس فرصة تاريخية لإسرائيل وعباس يتجه نحو الانفصال عن غزة

محاولة تسلل استهدفت تخريب معدات عسكرية على حدود غزة واخماد الحريق

فيديو: توفيق عكاشة يكشف سبب اختفائه وسر خلافه مع السيسي

60 دقيقة حاسمة في حياة المحرر المبعد إلى غزة عز الدين

فيديو.. جلد امرأة مقيدة إلى شجرة ومحاولات لاغتصابها!

ما قصة "أم قصي" العراقية التي كرّمتها ميلانيا ترامب؟ (شاهد)

الأخبار الرئيسية

القسام- ارشيف

صور : كتائب القسام تُجري مناورات التحدي والصمود بغزة

حماس - اسرائيل

ما هي الرسالة التي نقلتها اسرائيل الى حماس عبر المخابرات المصرية ؟

الرئيس عباس

الرئيس يصدر قراراً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى غزة ويتراجع عن اجراءاته ضد القطاع

تسلل شبان من غزة

شاهد كيف تسلل شبان الى داخل الحدود واضرموا النيران في آلية لجيش الاحتلال

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية برفح جنوب قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية