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حماس: سنكشف للشعب نتائح تحقيق استهداف موكب الحمدالله

الأحد 25 مارس 2018 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: سنكشف للشعب نتائح تحقيق استهداف موكب الحمدالله



غزة / سما /

 قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: "إن النتائج التي توصلوا إليها من خلال التحقيقات التي بذلتها أجهزة الأمن في غزة سيتم كشفها  لأبناء شعبنا، فهذا حق للشعب لكي يعرف من الذي يحيك له المؤامرات ضده ويعمل على تصفية القضية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال حفل تأبين نظمته حركة حماس وكتائب القسام لعنصري الأمن حماد أبو سويرح في منطقة الزوايدة، وزياد الحواجري من النصيرات، وسط القطاع.

وأوضح الحية "أن الذين قضوا من أبناء أجهزة الأمن لهم الفضل لتنكشف الحقائق وتخرس الألسنة الكاذبة التي كالت لغزة وحماس الاتهامات الباطلة، دون أدلة تذكر، وكأنهم كانوا ينتظروا حدثًا كهذا" حسب قوله.

ودعا الحية الأطراف التي تتهم حماس إلى العودة إلى رشدها قائلاً: "لازال أمام من اتهمنا متسع ليتراجع عن الاتهامات الباطلة قبل وضع الحقيقة وكشفها أمام أبناء شعبنا، وإننا نخشى ألا ينفع الندم عند كشف الحقيقة".

وفي ذات السياق أوضح الحية أن سلاح المقاومة خط أحمر ولا يمكن التفريط به مهما كلف ذلك من ثمن، مؤكدًا على رفض حماس والشعب الفلسطيني لكل ما يمس القضية وشرعيتها، ورفض الحصار المفروض على القطاع.

ودعا الحية الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة للخروج في مسيرة العودة على الحدود الشرقية للقطاع لتؤكد للعالم أننا أصحاب حق، كما طالب العالم أن يلزم الحكومة برفع الحصار قبل أن يفوت الأوان.

#حماس #تحقيق #الحمدالله

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