بدعوة رسمية: مشاركة إسرائيلية في رالي أبوظبي الصحراوي

دبي / وكالات /

يشارك سائقان إسرائيليان، في أحداث جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية "كروس كانتري"، رالي أبوظبي الصحراوي، في دولة الإمارات، وذلك بعد أن تلقيا دعوة رسمية من منظمي المسابقة التي انطلقت فعالياتها أمس السبت.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السائقين دخلا الإمارات بجوازات سفرهما الإسرائيلية، برفقة ثلاثة من أفراد الطاقم، وجميعهم إسرائيليون، ونقلت الصحيفة عن أحد السائقين قوله: "رحب بنا المنظمون بطريقة دافئة واحتضنوننا، ونحن ننتظر بفارغ الصبر الكثبان الرملية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من مشاركة رياضيين إسرائيليين في مسابقات مختلفة نظمت سابقًا في الإمارات، إلا أن الفرق هذه المرة أن المشاركة الإسرائيلية جاءت بناء على دعوة رسمية من المنظمين الإماراتيين، خلافا للحالات السابقة، التي سمح منظمون المسابقات الرياضية بمشاركة إسرائيليين رغمًا عن إرادتهم، انصياعا لتهديدات الاتحادات الدولية للرياضات المختلفة بشطب البلد المضيف من المنظمات الدولية إذا رفضت مشاركة رياضيين إسرائيليين.

وعلم أن الفريق الإسرائيلي لن يرفع العلم الإسرائيلي، وسيتم تسجيل المشاركة الإسرائيلية بسجلات المسابقة الرسمية كممثلة للإمارات.