حماس: قصف غزة يهدف لإفشال مسيرة العودة الكبرى

غزة / سما /



قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن القصف الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، على قطاع غزة؛ يهدف لإفشال "مسيرة العودة الكبرى" المقرر انطلاقها الجمعة القادم.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في منشور عبر صفحته بفيسبوك: "إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستهداف مواقع المقاومة، يهدف إلى إرباك الساحة، وإرهاب الناس لإفشال مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار".

وأضاف: "هذا يعكس أزمته الحقيقية جراء إصرار شعبنا على إفشال مخططات العدو وانتزاع حقوقه"، موضحاً أن "محاولات إسرائيل لكسر إرادة شعبنا ومقاومته لن تنجح".