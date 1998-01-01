الإحصاء: انخفاض التجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر كانون الثاني

رام الله / سما /

أعلن جهاز الإحصاء المركزي انخفاض التجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر كانون الثاني الماضي.

وبينت النتائج حسب بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هناك انخفاضا في الصادرات السلعية، والواردات، والميزان التجاري للسلع المرصودة.

الصادرات السلعية:

وانخفضت الصادرات الفلسطينية خلال شهر كانون الثاني من عام 2018 بنسبة 13% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 82.9 مليون دولار أميركي.

وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون الثاني 2018 بنسبة 10.4% بالمقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87.9% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الثاني 2018. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 28.1% بالمقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية:

من جهة أخرى شهدت الواردات في شهر كانون الثاني 2018 انخفاضا طفيفا بنسبة 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 10.4% بالمقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 466.2 مليون دولار أميركي.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون الثاني 2018 بنسبة 1.5% بالمقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56.1% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون الثاني 2018، بينما شهدت الواردات من باقي دول العالم ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة:

وبالنسبة للميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 2.5% خلال شهر كانون الثاني 2018 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 11.7% مقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2017، حيث بلغ العجز 383.3 مليون دولار أميركي.