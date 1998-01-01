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مستوطنون يعتدون على راعي أغنام شرق يطا

الأحد 25 مارس 2018 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على راعي أغنام بالضرب المبرح، أثناء رعيه أغنامه شرق توانيا في بلدة يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، أن مستوطنين من "ماعون" و"حافات ماعون" اعتدوا بالضرب المبرح على راعي الأغنام جمعة موسى ربعي (45 عاما)، ما أسفر عن إصابته بكسور ورضوض، نقل على إثرها إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وأوضح مسؤول وحدة الكوارث في الهلال الأحمر ناصر قباجة، أن المصاب يعاني من كسور في قدمه اليسرى، وجروح في الرأس، ووصف حالته بالمتوسطة.

#مستوطنون

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