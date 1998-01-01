ما هي الرسالة التي نقلتها اسرائيل الى حماس عبر المخابرات المصرية ؟

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية الثانية، صباح الأحد، أن إسرائيل أرسلت رسائل تحذير إلى حركة حماس عبر المخابرات المصرية تحذرها فيها من تسخين الأوضاع على الحدود.

وأشارت القناة، إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ يستعد لمواجهة مسيرات العودة الكبرى هذا الأسبوع على حدود قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الجيش سيكمل خلال أيام استعداداته بنشر تعزيزات عسكرية كبيرة على طول الحدود للتصدي لتلك المسيرات على الجدار الأمني. مشيرةً إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية اجتمعت مع رؤساء السلطات المحلية الإسرائيلية في محيط القطاع وأطلعتهم على صورة الوضع.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اتهامات للجيش الإسرائيلي لحركة حماس بمحاولة استغلال المسيرات لتنفيذ هجمات للإضرار بالسياج الأمني وقوات الجيش على الحدود.