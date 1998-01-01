شاهد كيف تسلل شبان الى داخل الحدود واضرموا النيران في آلية لجيش الاحتلال

غزة / سما /

بثت قناة الجزيرة الفضائية مقطعاً مسجلاً لمجموعة من الشبان الفلسطينيين من قطاع غزة وهم يخترقون الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهر المقطع المسجل الشبان وهم يضرمون النار بأحد الحفارات الإسرائيلية التي تشارك في البحث عن الأنفاق على حدود القطاع، قبل أن يتمكنوا من الانسحاب والعودة إلى قطاع غزة من جديد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن 4 فلسطينيين اجتازوا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة مساء اليوم، وزعم أنهم حاولوا استهداف الآليات العاملة في الحاجز المضاد للأنفاق.

وأضاف أنه "سرعان ما اقتربت منهم قوة من الجيش الإسرائيلي وهربوا عائدين إلى قطاع غزة".