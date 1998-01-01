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الصين تحذر امربكا: سندافع عن مصالحنا

الأحد 25 مارس 2018 06:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تحذر امربكا: سندافع عن مصالحنا



وكالات / سما /

أعلن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ، ليو خه ، إن بكين على أتم الاستعداد ولديها كافة الإمكانيات لحماية مصالحها الوطنية في المجال التجاري ، وجاء ذلك وفقا التلفزيون المركزي

وقال ليو في محادثة هاتفية مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشين: أن" الصين مستعدة تماما ولديها ما يكفي من القوة للدفاع عن مصالحها الوطنية ، إلا انها تعول على التزام الجانبين بموقف عقلاني والعمل معا لضمان الاستقرار الشامل للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن التصرفات الأمريكية الأخيرة ضد الصين "انتهكت قواعد التجارة الدولية ، وهو أمر يضر بمصالح الصين ، ولكنه أيضا لا يفيد الولايات المتحدة والعالم".

هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن مؤخراً، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك، متراجعا بذلك عن تعهدات سابقة بأن الرسوم ستفرض على كل الدول.

هذا وأعلن وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية تشونغ شان الأحد، أن الصين لا تريد بدء حرب تجارية مع الولايات المتحدة، ولكن في حال نشوئها، تستطيع بكين حماية مصالحها.

#الصين #امربكا

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