اسرائيل تعتزم بناء 600 وحدة استيطانية في جبل المكبر

القدس / سما /

تعتزم بلدية الاحتلال في القدس يناء 600 وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر .

وياتي المخطط الجديد لتوسيع مستوطنة نوف زهاف تضاف الى 350 كانت مقررة وفق نفس المشروع عام 2017 .

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن "نشاطات حكومة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف ففي الأغوار الشمالية تنوي تحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية لمدينة استيطانية على آلاف الدونمات.

ولفت التقرير النظر إلى أن أطماع الاحتلال الاستيطانية التوسعية لا تقتصر على الضفة الغربية بل تتعداها باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة.