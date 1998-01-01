قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من مدن الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، نقلا عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين من مدن بيت لحم ونابلس والخليل المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين في مدينة بيت لحم المحتلة، المواطن معتصم العروج ووسام أبو بسمة، فيما داهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الشاب حارث اليمني، وسلمته بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

واندلعت مواجهات في محيط ساحة المهد ببيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال ورشة حدادة لعائلة مسودة في دورا جنوب الخليل وفتشت منزل المواطن توفيق عمرو.