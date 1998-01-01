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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

الأحد 25 مارس 2018 06:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا



رام الله / سما /

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأحد، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما غدا الاثنين، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ودافئاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

#الطقس

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