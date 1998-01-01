وزير الأوقاف يكرم المشاركين بدورات حفظ القرآن الكريم في الجامعة الأمريكية

جنين / سما /

كرم وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس تحت رعاية هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، اليوم السبت، المشاركين في دورات حفظ القرآن الكريم والتجويد، التي نظمها قسم الفقه والقانون بكلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية بمحافظة جنين.

وجاء التكريم في حفل نظمه ملتقى القرآن الكريم التابع للقسم، بحضور مفوض هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية في فلسطين إبراهيم راشد، والوكيل المساعد في الوزارة حسام أبو الرب، ومدير عام أوقاف جنين صلاح جودة وأهالي المتسابقين.

وافتتح الحفل نائب رئيس الجامعة لشؤون التدريب نظام ذياب بكلمة نقل فيها تحيات رئيس الجامعة علي زيدان أبو زهري، وأكد أن الجامعة تفتح أبوابها لكل النشاطات التي تربط المجتمع بالجامعة، موضحا أن الجامعات تتطور بمدى ما تقدمه للمجتمع.

وشدد على أهمية هذا اللقاء، خاصة أنه يحتضن أشخاصا حفظوا كتابا هو دستور المسلمين، مشيدا بالدور الذي يقوم به قسم الفقه والقانون في كلية الحقوق، كما ثمن دور هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية على رعايتها لهذا الملتقى.