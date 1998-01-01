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ما قصة "أم قصي" العراقية التي كرّمتها ميلانيا ترامب؟ (شاهد)

السبت 24 مارس 2018 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما قصة "أم قصي" العراقية التي كرّمتها ميلانيا ترامب؟ (شاهد)



واشنطن / وكالات /

كرّمت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، الجمعة، العراقية علية صالح خلف، المعروفة باسم "أم قصي"، بجائزة أشجع نساء العالم، التي تصدر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.


وكانت "أم قصي" واحدة من أشجع عشرة نساء اخترن على مستوى العالم في عام 2018، إذ أن الخارجية الأمريكية تمنح الجائزة للنساء اللواتي أظهرن شجاعة وقيادة استثنائية وأسهمن في تحقيق السلام والعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.


وتضمنت القائمة الدولية للعام الجاري، كل من: "رويا السادات من أفغانستان، وأورا إيلينا فارفان من غواتيمالا، وجوليسا فيلانويفا من هندوراس، وعليا خلف صالح من العراق، وماريا إيلينا بيريني من إيطاليا، وإيمان عمروفا من كازاخستان وفريدي روشيتي من كوسوفو ومعلومة سعيد من موريتانيا، وكودلف موكاساراسي من رواندا، وسيريكان كارونسيري من تايلاند".


وجاء تكريم المرأة العراقية، لموقفها "البطولي" في حماية أكثر من 58 شابا من "مجزرة سبايكر" التي قتل فيها تنظيم الدولة نحو 1700 جندي في حزيران/ يونيو 2014 خلال اجتياحهم لمحافظة صلاح الدين.
وتمكنت أم قصي، من إخفاء الجنود الـ 58 في منزلها حينما شاهدتهم يلقون بانفسهم في النهر  هربا من داعش، وأخرجت لهم بطاقات هوية من جامعة محلية لإخفائهم عن مسلحي التنظيم.


يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، منح "أم قصي" في تموز/ يوليو 2015، " وسام الوطن، ووجه بأن تؤدي "أم قصي" فريضة الحج هذا العام على نفقة الدولة.


وقال رئيس الوزراء العراقي إن "العمل الذي قمت به يعد مثالا للام العراقية الطيبة والشجاعة وهو نابع عن الأصالة والأخلاق والإنسانية والاعتزاز ببلدنا".

#أم قصي #ميلانيا ترامب #تكريم

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