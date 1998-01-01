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الشرطة تلقي القبض على شخص بتهمة التهديد عبر الفيس بوك في قلقيلية

السبت 24 مارس 2018 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص بتهمة التهديد والشتم والتحقير والتشهير لمواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ألفيس بوك في قلقيلية  .

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة , بأنه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن , لفرع المباحث العامة في مديرية شرطة محافظة قلقيلية مفادها قيام شخص مجهول , بالتهديد والشتم والتحقير والتشهير له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك , وبعد البحث والتحري والمتابعة الحثيثة من  قبل وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة في الشرطة , تم الاشتباه بشخص , وتم إحضاره الى المباحث العامة في شرطة قلقيلية , وسماع إفادته أفاد بالتهمة الموجه إليه .

وأكد البيان بأنه سيتم تحويل الشخص المتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

#الشرطة

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