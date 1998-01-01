فيديو: توفيق عكاشة يكشف سبب اختفائه وسر خلافه مع السيسي

القاهرة / وكالات /

كشف الإعلامي المصري والبرلماني السابق توفيق عكاشة، سر خلافه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وغيابه عن الشاشة في الفترة الماضية.

وأشار عكاشة إلى أن خلافه مع الرئيس كان من نابع وطني، مضيفا: "كنت أريد أن يأخذ الرئيس قرارات صارمة سريعا وفي عجلة، ولذلك حدث الخلاف، ولكن الأمر انتهى بإتخاذ السيسي الإجراءات والقرارات الاقتصادية المطلوبة تمامًا، ولذلك عدت للظهور مجددًا لأعلن تأييده في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف عكاشة في الحلقة الثانية من تصريحاته في قناته على الـ"يوتيوب" أن السيسي تولى حكم البلاد والاقتصاد في وضع صعب ومنهار، واختار بقاء الدولة على حساب شعبيته وكراهية بعض المواطنين له بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.