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الضميري: "حماس" ما زالت تواصل سياسة التضليل

السبت 24 مارس 2018 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضميري: "حماس" ما زالت تواصل سياسة التضليل



رام الله / سما /

 قال المتحدث باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، إن قادة حماس ما زالوا يواصلون سياسة التضليل وليسوا مؤتمنين على اجراء تحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وأعرب الضميري في تصريح للإذاعة الرسمية "صوت فلسطين" اليوم السبت، عن استغرابه لما قامت به حماس بإعلان اسم المتهم قبل اعتقاله ومن ثم عرضُ مكافئة مالية لمن يقدم معلومات عنه وجاءت بعدها لتعلن مقُتله في اشتباك مع عناصرها.

وأضاف، "ليس من المعقول أن يكون المتهم هو نفسه من يجري التحقيق ولديه النيابة والقضاء والتحقيق"، متسائلا : كيف لجهة كهذه أن تحمل نفسها المسؤولية ؟.

#الضميري #حماس #الحمدلله

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