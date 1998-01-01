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الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بتعويضات لتدمير منشآتها بغزة

السبت 24 مارس 2018 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بتعويضات لتدمير منشآتها بغزة



واشنطن/سما/

دعت الأمم المتحدة "إسرائيل" دفع تعويضات مالية ضخمة لقاء استهداف منشآتها ومدارسها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن الطلب وصل السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة "داني دانون" عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة.

ونوهت إلى أن الأخير عقب بالقول: "على الأمم المتحدة أن تطلب من حركة حماس التعويضات لأنها استخدمت مدارسها كقواعد لإطلاق الصواريخ وحفر الأنفاق". على حد زعمه.

وكان تحقيق أجرته الأمم المتحدة توصل إلى أن "إسرائيل قصفت 7 مدارس تابعة لها خلال حرب غزة عام 2014، مما أدى إلى استشهاد 44 فلسطينيًا وإصابة 227 على الأقل كانوا قد احتموا فيها".

 

#اسرائيل #تعويض #حرب #غزة

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