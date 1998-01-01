د. بحر : ما يحاول البعض زرعه من عبوات لمحاولة زعزعة الأمن في قطاع غزة لن ينجح

غزة / سما /

أكد الدكتور أحمد بحر النائب الاول عن كتلة حماس البرلمانية، ان قطاع غزة يشهد حالة أمنية لا مثيل لها في العديد من العواصم العربية والاوربية، وقال " إن ما يحاول البعض زرعه من عبوات لمحاولة زعزعة الأمن في قطاع غزة لن ينجح، وستستمر الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بقيادة اللواء توفيق أبو نعيم تواصل ملاحقة العابثين بأمن شعبنا في القطاع".

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني برئاسة الدكتور أحمد بحر النائب عن كتلة حماس زوجة الشهيد مازن فقهاء في مدينة غزة، وبمشاركة النائب جميلة الشنطي والنائب هدى نعيم، وذلك في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاده.

واستعرض د. بحر مناقب الشهيد فقهاء الذي خرج من سجون الاحتلال في صفقة "شاليط" ، و أعاد نشاطه العسكري والأمني في مقاومة المحتل ، مؤكدا على أن شعبنا وفصائل مقاومته تسير على درب الشهيد مازن فقهاء حتى تحرير فلسطين واطلاق سراح الاسرى.

وتابع "بعد الوصول لفك الشيفرة التي بدأت فور استشهاده، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على الجناة الذين تورطوا في عملية الاغتيال، وبعد اكتمال التحقيقات نُفذ القصاص بحقهم"، محذرا من أن أي شخص مهما كان منصبه يحاول العبث في أمن غزة سيواجه نفس المصير.