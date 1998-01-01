نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج الفوري عن مراسل تلفزيون فلسطين "بكر عبد الحق"

واستنكرت النقابة، في بيان صحفي اليوم السبت، ما وصفته بالقرصنة الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين من خلال مواصلتها مسلسل الانتهاكات المتصاعدة بحقهم، عبر سلسلة إجراءات ترهيبية وإرهابية.

وقال البيان إن عبد الحق تم اعتقاله اثناء عودته من مشاركة إعلامية خارج البلاد، ليتم توقيفه على معبر الكرامة من قبل قوات الاحتلال وتحويله لمركز التحقيق (المسكوبية) في مدينة القدس.

وأشار بيان النقابة إلى أن عدد المعتقلين من الصحفيين في سجون الاحتلال بلغ 30 معتقلا، ما يشير إلى الاستهداف الواضح والفاضح من قبل منظومة الاحتلال بحق الجسم الصحفي الفلسطيني.