60 دقيقة حاسمة في حياة المحرر المبعد إلى غزة عز الدين

غزة / سما/

ناشد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم السبت الأشقاء المصريين والجهات ذات العلاقة والتنسيق بأهمية العمل على استغلال الستين دقيقة الباقية فيما تبقى من اليوم في ظل فتح معبر رفح لتسهيل سفر وعلاج الأسير المحرر والمبعد المريض طارق عز الدين الذى يعانى من مرض " لوكيميا الدم " .

وقال د. حمدونة أن حياة المحرر عز الدين مهددة بالخطر ، كونه ممنوع من تلقى العلاج في الداخل المحتل ومستشفيات الضفة الغربية ، ولعدم وجود علاج مناسب له في قطاع غزة لقلة الامكانيات .

واكد حمدونة على احترام الشعب الفلسطينى لدور مصر التاريخى باتجاه القضية الفلسطينية ، وتفهمها الكبير للحالة المعيشية والصحية ولأحوال المرضى في قطاع غزة ، ووحدة المصير المشترك بين الشعبين .