حزب الشعب ينعى الفنانة الفلسطينية الملتزمة ريم بنا

غزة / سما /

نعى حزب الشعب الفلسطيني، ظهر اليوم السبت، الفنانة الفلسطينية التقدمية الكبيرة ريم بنا التي غيبها الموت فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، لتترك للشعب الفلسطيني والفن العربي والإنساني إرثاً فنياَ غنياً.



وجاء في بيان النعي الذي وصل " سما" نسخة عنه، "ينعى حزب الشعب الفلسطيني، الفنانة الفلسطينية التقدمية الكبيرة ريم بنا، التي غيبها الموت فجر اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، لتترك للشعب الفلسطيني والفن العربي والإنساني إرثاً فنياَ غنياً



وقال ، إن ريم بنا التي انطلقت من ميادين النضال والانتماء الوطني التقدمي في مدينتها الناصرة، انغمست في الفن كأداة من أدوات النضال التحرري، وكانت معظم أغانيها مستوحاة من وجدان الشعب الفلسطيني وتراثه وتاريخه وثقافته، حيث عبرت بجدارة عن آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني كما عبرت عن أفراحه وأحزانه وآماله.

واوضح ان رحيل الفنانة ريم بنا بلا شك هو خسارة للفن الملتزم المعبر عن هموم وأحلام فلسطين وشعبها، ولكن صوتها سيبقى يحلق في سماء الوطن مسموعاَ، وينير مع كل المبدعين الطريق نحو الحلم الفلسطيني الخالد.