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في ذكرى مازن فقها".. داخلية غزة: بدأنا التحقيق في واحدة أعقد الجرائم

السبت 24 مارس 2018 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ذكرى مازن فقها".. داخلية غزة: بدأنا التحقيق في واحدة أعقد الجرائم



رام الله / سما /

قالت وزارة الداخلية بغزة، اليوم السبت، أنه "في مثل هذا اليوم قبل عام، "في ذكرى اغتيال مازن فقها" بدأت أجهزتنا الأمنية التحقيق في واحدة من أعقد العمليات الأمنية التي وقعت في قطاع غزة، وبتوفيق من الله ثم بجهود مضنية وعقول فذة تم تفكيك لغز هذه الجريمة على مدار 45 يوما وتحقيق الانتصار الأمني على أجهزة أمن الاحتلال التي اعتقدت أن هذه العملية ستكون إضافة إلى سجل عملياتها التي قيدت ضد مجهول.

وأضافت الداخلية في بيان مقتضب لها، "سنواصل العمل بذات النهج وسنقطع كل يد تحاول العبث بالاستقرار الأمني في قطاع غزة مهما كانت الجهة التي تقف خلفها

#اياد البزم #الداخلية #مازن فقها

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