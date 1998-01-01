الزعنون يطلع الرئيس عباس على ترتيبات عقد المجلس الوطني

عمان / وكالات /

استقبل الرئيس محمود عباس في مقر إقامته، بالعاصمة الأردنية عمان، ظهر اليوم السبت، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

واطلع الزعنون، عباس، على الترتيبات الجارية لعقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في الثلاثين من شهر نيسان/ ابريل المقبل.

وأشاد الرئيس، بالجهود التي تقوم بها اللجان المختصة للانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بعقد المجلس الوطني بالوقت المحدد، وتوفير كل الإمكانيات لنجاحه.

وحضر اللقاء، أمين سر المجلس الوطني السفير محمد صبيح، والمستشار الدبلوماسي لسيادته مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عطا الله خيري.