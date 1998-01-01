غزة: ماراثون رياضي دعمًا لمسيرة العودة الكبرى

غزة / سما /

نظّمت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة اليوم السبت، ماراثون رياضي، دعمًا لمسيرة العودة الكبرى المنوي انطلاقها نهاية الشهر الحالي.

وجاء الماراثون بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، وبمشاركة 200 عداء من أندية رياضية مختلفة من محافظات القطاع، حيث انطلق من ميدان فلسطين وسط مدينة غزة صوب ساحة أرض السرايا.

وشارك في المارثون ممثلون عن القوى والفصائل الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني ورياضيون، وآخرون ممثلون عن الأندية الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى.

وانتهى المارثون الرياضي بفوز 10 عدائين شباب، وحصل على المركز الأول الشاب يوسف عبيد من نادي "شباب جباليا".

وكانت اللجنة التنسيقية لـ"مسيرة العودة الكبرى" أعلنت بفبراير الماضي عزمها الانطلاق بمسيرات سلمية جماهيرية شعبية تشمل جموع اللاجئين من شتى أماكن لجوئهم المؤقت صوب فلسطين عام 1948 لتحقيق العودة التي نصت عليها القرارات الدولية.

وذكرت أن هدف مسيرة العودة هو تنفيذ وتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها، وذلك تماشيا مع وتطبيقا للقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ومنها القرار 194 الذي دعا بوضوح إلى وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن.