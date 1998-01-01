جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة: 35 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 53 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 24 مارس 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

تنقل اكثر من 35 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي  ، فيما أوقفت الشرطة 53 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16673) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (18049) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار التقرير  إلى  أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (53) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

 
#الشرطة #معبر الكرامة

أخبار ذات صلة

32 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة

32 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال اسبوع ويعادل من سافر من غزة خلال عام

رئيس المخابرات اللواء ماجد فرج

رئيس المخابرات الفلسطينية زار السعودية سرا الأسبوع الماضي

ترجيحات بفتح معبر رفح بداية الأسبوع المقبل

نجاة ابو بكر -ارشيف

النائب نجاة بو بكر : السلطة منعتني من السفر عبر معبر الكرامة لحصور مؤتمر تكريمي في بيروت

النائب أشرف جمعة

جمعة: فتح معبر رفح للطلبة الأسبوع القادم وتسهيلات جديدة لغزة

معبر رفح

السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح الأسبوع المقبل لسفر الحجاج

الأكثر قراءة اليوم

إيلاف عن مسؤول دولي: سننقذ غزة من الانهيار مع أو بدون الرئيس ابو مازن

كابوس جديد.. ما لا تعرفه عن مستشار ترامب الجديد للأمن القومي و صديق إسرائيل

فيديو.. رونالدو يقهر مصر بالوقت القاتل

بن سلمان: جاهدت لإقناع رجال الدين بالسعودية بأن قيودا كثيرة في المملكة ليست من الإسلام

نجاة مدير أمن الإسكندرية من محاولة اغتيال

زملط: حقوقنا ليست للبيع ولا نخضع للابتزاز المالي

فيديو.. جلد امرأة مقيدة إلى شجرة ومحاولات لاغتصابها!

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس وهنية

استطلاع : 68% تريد من الرئيس الاستقالة وهنية يتفوق عليه لو جرت انتخابات رئاسية

حماس- ارشيف

حماس: الأيام القادمة ستكشف عن المنتفعين من تفجير موكب الحمد الله

محاولة اغتيال الحمدلله

صحيفة: تفاصيل عن ارتباطات «داعشية» للمتورطين في محاولة اغتيال الحمد الله

حدود غزة -ارشيفية

مسيرات العودة في غزة ترعب اسرائيل و مخاوف من سقوط عشرات الشهداء

أبو مرزوق

أبو مرزوق يطالب الرئيس عباس بالاعتذار عن خطابه الأخير

الاتصالات الفلسطينية