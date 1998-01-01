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الحكومة ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان 4 قرارات خاصة بفلسطين

السبت 24 مارس 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان 4 قرارات خاصة بفلسطين



رام الله / سما /

رحبت الحكومة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها يوسف المحمود باعتماد مجلس حقوق الانسان الأممي أربعة قرارات خاصة بفلسطين بأغلبية ساحقة.

واعتبر في تصريح صحفي صادر السبت أن التصويت لصالح تلك القرارات يعتبر انحيازاً عالمياً للحق وفلسطين وتعبيراً عن طهارة التمسك بالوقوف في وجه الظلم والغطرسة والاحتلال ورفضًا للغة الابتزاز والتهديد.

وأضاف أن "تصويت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يعكس موقفًا عالمياً يتمسك بالحل العادل والشامل في المنطقة، وهو الحل الذي تؤمن به القيادة الفلسطينية وتناضل من أجل تطبيقه، ويتجلى في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها شرقي القدس على كامل الأراضي المحتلة عام 67".

وذكر أن تلك الدول تنطلق في مواقفها من إيمانها العميق بالحرية والكرامة الانسانية والمساواة والعدل بين جميع أبناء البشرية.

#حكومة #فلسطينية #مجلس الامن

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