هاني شاكر يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

عالم الفن

تجاوز الفنان هاني شاكر الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها الخميس أثناء سفره الى الاسكندرية لإحياء حفل السبت في دارالأوبرا المصرية.

شاكر أصدر بيانا جاء فيه أنه شعر بالآم حادة في منطقة البطن ما دفعه للذهاب إلى الطبيب الذي أرجع الألم لتعرض شاكر إلى تلبّك معوي حاد ونصحه بالراحة التامة لحين إتمام شفائه.

وطمأن هاني شاكر جمهوره قائلا: “كنت أتمنى أن ألتقي بكم غداً ولكنها إرادة الله”، ووعد بإقامة الحفل في أقرب فرصة.

يذكر أن هاني شاكر أصدر قرارا بصفته نقيباً للموسيقيين بوقف الفنان محمد الريفي عن العمل وسبقه قرار آخر بوقف شيرين عبد الوهاب عن العمل بسبب تصريحاتها التي عرفت إعلاميا بقضية البلهارسيا، كما أوقف أحمد سعد عن العمل بسبب عدم التزامه ببنود تعاقده على إحدى الحفلات لكنه ألغى قرار سعد بعد ثبوت مرضه خلال تلك الفترة مما أجبره على التغيّب عن الحفل.