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فيديو.. جلد امرأة مقيدة إلى شجرة ومحاولات لاغتصابها!

السبت 24 مارس 2018 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. جلد امرأة مقيدة إلى شجرة ومحاولات لاغتصابها!



وكالات / سما /

سيدة هندية لحظات طويلة من الفزع والرعب بعد أن جرى تقييدها إلى شجرة وجلدها بقسوة 100 جلدة، قبل أن تنهار وتتعرض لمحاولات اغتصاب جماعي، بحسب كلامها لاحقا.

وقضت محكمة قبلية، في قرية بولندشاهر بولاية أتر برديشة، بجلد المرأة 100 مرة، بعد أن وجدت أنها مذنبة.

وقال متحدث باسم شرطة بولاندشار إن المرأة هربت مع عشيقها في الأسبوع الأول من مارس وكان تقيم معه في منزل أحد أقاربه.

وفي 10 مارس، أرسل زوجها أقارب وأصدقاء ليتحدثوا معها ويقنعوها بالعودة إلى البيت مشددين على أن جميع أهالي القرية سيصفحون عنها.

ولكن عند عودتها ، قررت محكمة شيوخ القرية ضرورة معاقبتها، وأعطوا الإذن لزوجها بجلدها 100 جلدة.

وخلال المقطع المصور، يظهر الزوج الغاضب وهو يخلع سترته قبل أن يباشر بتنفيذ "حكم" شيوخ القرية.

وبعد انتهاء العقوبة انهارت المرأة على الأرض وهي غارقة بدمائها، لكن سارعت إلى تقديم شكوى بحق زوجها فور تعافيها.

وباشرت الشرطة التحقيق مع زوجها وخمسة رجال آخرين على الأقل من قريتها.

وقال مفتش الشرطة بولندشافاف ألطاف أنصاري "لقد سجلنا قضية ضد زوجها سعودان ، ورئيس القرية السابق شير سينغ وابنه وألقينا القبض عليهما"، مردفا: "لقد بدأنا البحث عن متهمين آخرين. كما جرى إرسال المرأة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لها".

#جلد #اامرأة #الهند

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