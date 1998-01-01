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أسماء المنور تفاجئ المنتخب المغربي بعد الفوز

السبت 24 مارس 2018 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسماء المنور تفاجئ المنتخب المغربي بعد الفوز



وكالات / سما /

 شاركت الفنانة المغربية أسماء المنور متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مقطع فيديو ارفقته بتعليق لأغنيتها التي أهدتها للمنتخب المغربي، وقالت: “رايتنا را مرفوعة، ولادنا رجال سبوعة، هاحنا جينا لا تقولو ماجينا، كنظن الآن صربيا عرفو شكون أسود الاطلس وتحية للجالية المغربية بإيطاليا كُنتُم في الموعد”.

وجاءت الأغنية بعد فوز المنتخب المغربي على فريق صربيا بإيطاليا بهدفين لواحد وذلك خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما.

وفي هذا الإطار، يستعد المغرب لمواجهة كل من منتخب إيران والبرتغال وإسبانيا وذلك خلال فعاليات كأس العالم روسيا 

#أسماء المنور #المنتخب المغربي

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