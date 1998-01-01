اليويفا يقرر استخدام تقنية حكم الفيديو في دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

اعتبر السلوفيني ألكسندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه من المحتمل استخدام تقنية حكم الفيديو في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل إذا تبين أن ذلك مناسب.

وفيما يخص اللجوء إلى الفيديو لتأييد قرارات الحكام ، قال سيفيرين خلال تصريحات للصحافة من مدينة كلاجنفورت جنوبي النمسا : “الأهم ألا أكون أول من يفعل ذلك، بل فعله بالطريقة الصائبة” .

ولم يجرى استخدام تقنية حكم الفيديو في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري ، بسبب ما وصفه سيفيرين ببعض المواقف “المأساوية المضحكة” التي شهدتها دول استخدمت هذه التقنية.

إلا أن رئيس الاتحاد الأوروبي عاد وأعرب عن قناعته بدخول تقنية الفيديو في النهاية ، رغم أن اليويفا ينتظر تجربته بشكل أكثر قبل السماح بالاعتماد عليه في البطولات الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر في وقت سابق من هذا الشهر اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعدفي بطولةكأس العالم 2018 في روسيا ، حيث اعتبره جاني إنفانتينو قراراً تاريخياً واستثنائياً.