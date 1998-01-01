القواسمي نرفض قرار الكونجرس ونعتبره استمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني

رام الله / سما /

أكدت حركة فتح أنها لم تستغرب بالمطلق قرار الكونغرس الامريكي الاخير المتعلق بربط المساعدات الامريكية بوقف منح عائلات الاسرى والشهداء مساعدات مالية، مؤكدة أن أسرانا البواسل وشهداؤنا الابطال ناضلوا من أجل الحرية والاستقلال، وحقوق عائلاتهم ليست للمساومة او المفاوضات، وأن انهاء الاحتلال الاسرائيلي الغاشم عن أرض دولتنا الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة هو المطلوب لتحقيق الامن والاستقرار، مؤكدة أن قرار الكونحرس استمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي في بيان صحفي وصل " سما" نسخة عنه، ان الكونغرس والبيت الابيض يتبارون مع الكنيست والكابينت الاسرائيلي في التعبير عن الكراهية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني المناضل الصامد، وهم يُمعنون في خرق كافة القوانين الدولية، ويعتدون على كل الاعراف والقيم التي تجمع شعوب العالم ، بما فيهم الشعب الامريكي المُضلل من قبل حكومته و منظمات تحترف الكذب والخداع.

وشدٌد القواسمي على أننا نرفض المساومة على كرامتنا وتاريخنا ومناضلينا، وأن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الغاشم العنصري الكولونيالي عن أرض دولة فلسطين.