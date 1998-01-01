بلدية غزة تنفذ حملة للنظافة في حي الزيتون

غزة / سما /

نفذت الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة، حملة للنظافة بالتعاون مع مدرسة الإمام الشافعي في حي الزيتون شرق المدينة، استهدفت المنطقة المحيطة بالمدرسة.

وأوضح رئيس قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة، ماجد سكر، أن العشرات من طلبة المدرسة ومجموعة من عمال النظافة في البلدية، شاركوا في هذه الحملة التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لدى الطلبة وغرس قيم المحافظة على النظافة في المجتمع.

وأشار سكر إلى أن البلدية تنظم حملات دورية للنظافة في المدينة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة.

وشكر رئيس قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة، إدارة المدرسة وطلبتها على تعاونهم مع البلدية في تنظيم هذه الحملة.

من جهتها؛ أشادت إدارة مدرسة الإمام الشافعي بإصرار البلدية على مواصلة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها. وأثنت في الوقت ذاته على فكرة تنفيذ هذه الحملات المهمة، لتعزيز وعي الطلبة بضرورة الحفاظ على النظافة.

وفي نهاية الحملة؛ كرمت إدارة المدرسة بلدية غزة على دورها في خدمة المواطنين.