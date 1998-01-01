جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: "الحملة الوطنية" تستنكر منع إدارة جامعة الازهر الطلبة من دخول قاعات الامتحان

السبت 24 مارس 2018 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استنكرت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية الإجراءات التعسفية، التي أقدمت عليها إدارة جامعة الأزهر بغزة بحق الطلبة، والتي بموجبها منعت الطلبة الغير مسددين للرسوم الجامعية بالقوة من دخول القاعات لأداء امتحانات الفصل الثاني للعام الحالي، ما يعتبر إجراءاً تعسفياً وقهرياً غير مسئول، كما وتستنكر الحملة بشدة استدعاء إدارة الجامعة للأجهزة الأمنية بغزة لفض اعتصام طلابي سلمي حاول الطلبة من تنظيمه داخل الحرم الجامعي للتعبير عن رفضهم لهكذا قرارات لاسيما في ظل تنامي الفقر وتغول البطالة بقطاع غزة.

ومن جانبه أكد إبراهيم الغندور منسق الحملة، على أن هذه الإجراءات بحق الطلبة تعسفية وتدلل على سيطرة العقلية التجارية وتسليع التعليم، التي باتت تضرب بعرض الحائط مصلحة الطلبة ومصلحة الوطن في سبيل تحقيق مكاسب مادية، بحته متناسية الحالة المعيشية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع بأسره، في ظل الوضع الإنساني الكارثي والفقر والبطالة وانعدام فرص العمل والحياة الكريمة، أمام جماهير عريضة من الطلبة وأسرهم في ظل تعثر المصالحة وعدم تولي حكومة الوفاق لمسئولياتها كاملة بالقطاع.

الحملة الوطنية مجدداً تنظر بقلق بالغ، وتعبر عن رفضها لمثل هذه الإجراءات، كونها تمثل حرمان مئات الطلبة من الحصول على حقهم في التعليم، في مخالفة واضحة للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة بالحق في التعليم سلاحنا التاريخي الوحيد في مواجهة الاحتلال، ما يعني قصر التعليم على المقتدرين، الأمر الذي يتناقض والقيم الأصيلة التي نشأت لأجلها الأزهر كجامعة وطنية وللفقراء.

وفي ذات السياق دعت الحملة إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن هذه الاجراءات، التي انتهكت حقوق مئات الطلبة، كما دعت كافة مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأطر الطلابية للقيام بدورهم تجاه الدفاع عن حقوق الطلبة.

 

#جامعة #طلاب #الازهر #امتحانات

أخبار ذات صلة

أبو نعيم

لا يوجد أي محتجز من "جوال" لدى الداخلية.. أبو نعيم يكشف اسباب اغلاق "الوطنية موبايل"

الاقصى جامعة

مصادر لـ"سما" : حل حاسم لمشكلة جامعة "الاقصى" وصيدم يزور غزة قريبا

شركتا "جوال" و "الوطنية" تقدمان المعلومات حول استهداف موكب الحمدالله

الحكومة تستنكر "الأعمال غير المسؤولة" لأطراف من حماس بغزة

حماس تستنكر: لا مبرر لاستمرار مصر باستخدام "أساليب خطيرة" مع غزة

الحكومة

الحكومة تستنكر حملة اسرائيل ضد "الأونروا" وتدعو لمنع شغلها مقعد دائم في مجلس الامن

الأكثر قراءة اليوم

حماس: الاجهزة الامنية تمتلك أدلة بالصوت والصورة حول عملية التفجير ومنفذها

كابوس جديد.. ما لا تعرفه عن مستشار ترامب الجديد للأمن القومي و صديق إسرائيل

نبيل عمرو: المصالحة الفلسطينية أصبحت مستحيلة في ظل الوضع القائم

السلطة تطالب بوضع السفير الأمريكي لدى إسرائيل على لائحة الإرهاب

فيديو.. رونالدو يقهر مصر بالوقت القاتل

بن سلمان: جاهدت لإقناع رجال الدين بالسعودية بأن قيودا كثيرة في المملكة ليست من الإسلام

نجاة مدير أمن الإسكندرية من محاولة اغتيال

الأخبار الرئيسية

حماس- ارشيف

حماس: الأيام القادمة ستكشف عن المنتفعين من تفجير موكب الحمد الله

محاولة اغتيال الحمدلله

صحيفة: تفاصيل عن ارتباطات «داعشية» للمتورطين في محاولة اغتيال الحمد الله

حدود غزة -ارشيفية

مسيرات العودة في غزة ترعب اسرائيل و مخاوف من سقوط عشرات الشهداء

أبو مرزوق

أبو مرزوق يطالب الرئيس عباس بالاعتذار عن خطابه الأخير

غزة -ارشيفية

إيلاف عن مسؤول دولي: سننقذ غزة من الانهيار مع أو بدون الرئيس ابو مازن

الاتصالات الفلسطينية