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ضبـط 11500 لتـر سولار وبنزين مهـرب في ضواحي القدس

السبت 24 مارس 2018 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

ضبطـت الضابطـة الجمركيـة والامـن الوقائـي وبمسانـدة الاجهزة الامنية الـليلة 11500 لتـر سـولار وبنـزيـن مهرب وغيـر قانـونـي واغلاق نقطتين عشوائيتين في ضواحي القدس.

وأوضحـت ادارة العلاقـات العامـة فـي جهـاز الضابطـة الجمركيـة فـي بيـان لهـا بإنه بنـاءاً علـى توجيهات الحكومـة وبمتابعـة حثيثـة مـن قـادة المؤسـسـة الأمنـيـة لملـف البتـرول وإغـلاق نقـاط بيع المحروقات الغير قانونيـة والعشوائية، وبجهـود مشتركة مـع الاجهـزة الامنـيـة وتقديـم كـامـل الـدعـم والإسنـاد للجهـاز في تنـفيـذ المهمـة مـن خـلال خطـة محكمـة لأهـداف محـددة مسبقـاً .

وأضـاف البيـان انـه وبمسانـدة الاجهـزة الامنيـه(الامن الوطني،الاستخبارات العسكرية،الارتباط العسكري،والخدمات الطبية) تـم مداهمـة النقـاط الغيـر قانونيـة المحـددة، بالمنطقة الواقعة ما بين بلدة الرام ومخيم قلنديا وتـم التحـفـظ علـى الكميـة المضبوطـة في ساحة الحجز لتسليمها لجهات الاختصاص واستكمـال الاجـراءات القانونيـة اللازمـة .

واشــار البيـان الـى ان الحملـة متواصلـة للقضـاء علـى هـذه الظـاهـره والحـد منهـا، وسيتم اتخـاذ اجراءات وعقـوبـات مشـددة لمـروجـي المحـروقات المهربـه والمغشـوشـه لمـا تلحقـه مـن ضـرر وخسائـر جسيمـة علـى المركبـات واستنـزاف لخزينـة الـدولـة .

#سولار #القدس

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