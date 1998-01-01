نجاة مدير أمن الإسكندرية من محاولة اغتيال

وكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت، وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين فى حادث انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية.

وكان انفجار سمع بمنطقة رشدى وسط الإسكندرية، فى شارع المعسكر الرومانى، مما تسبب فى خسائر فى المبانى والسيارات بالمنطقة.

وقالت جريدة الدستور المصرية نقلاً عن فضائية "إكسترا نيوز"، إنّ الانفجار الذي وقع ظهر اليوم السبت بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية، استهدف موكب مدير أمن المحافظة.

وأضافت، أنّ الانفجار حدث من سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق، وأدّى إلى تحطم أربع سيارت محيطة بها، وتهشم أوجه عدة محلات.

وأوضحت، "الانفجار نتج عنه وفاة رقيب شرطة من قوة تأمين مدير الأمن وإصابة 4 آخرين، أحدهم في حالة خطرة ولكن مدير الأمن بحالة جيدة".