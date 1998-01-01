خبير بريطاني : غزة مقبلة على مستقبل مشرق رغم الواقع القاتم

لندن / وكالات /

توقّع الكاتب الصحفي البريطاني الشهير دون ماكنتهاير، في كتابه الجديد "غزة تتهيأ نحو الشروق"، مستقبلا مشرقاً لقطاع غزة، رغم صورة الواقع الحالي القاتمة والمعتمة بسبب الحصار الذي يكاد يفتك به ويحوله الى مقبرة جماعية كبرى.

وأوضح الكاتب -وهو عميد الصحفيين البريطانيين المخضرم في شؤون الشرق الاوسط- الذي زار القطاع خلال السنوات العشر الاخيرة اكثر من مئة مرة، أن عينه الصحفية لم تغفل عن فلسطين خلال هذا العقد المتواصل من الزمن لقناعته بأهمية القضية الفلسطينية اقليميا وعالميا، وأن بقاءها دون حل سوف يقود عاجلا ام آجلا الى حريق كبير في المنطقة وربما العالم اجمع.

وأضاف الكاتب الذي كان يتحدث في ندوة ثقافية في قاعة الباشا بفندق "الاميركان كولوني" حضرها لفيف من السفراء والقناصل الاجانب والمهتمين والمثقفين العرب اضافة الى ممثلي المؤسسات الدولية، ان "بزوغ فجر غزة وشروقها القادم هو مسألة وقت نظرا لقوتها البشرية الهائلة والامل والقدرة على الخلق والتحدي لدى جيل الشباب الغزي الذي لا يعرف كلمة مستحيل. وقد لمست بنفسي هذا التحدي على قهر المستحيل في عيونهم ودقات قلوبهم التي لا تعرف الضعف او السكون".

ويرصد كتاب "غزة تتهيأ للشروق القادم" نظرة مختلفة عن قطاع غزة وتاريخه الحافل، من خلال شخوص مؤثرين وعاديين عايشهم الكاتب واستقى منهم ومضات عميقة تعبر عن حياتهم في الماضي والحاضر وتطلعهم نحو المستقبل.

والغريب، كما يقول محمود منى المسؤول الثقافي في "صالون القدس"، إن تعثر المصالحة بين "فتح" و"حماس" وحادث التفجير ضد موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، لم يهز قناعة وايمان الكاتب في قدرة الغزاويين على تغيير واقعهم الى الافضل والعودة الى وحدة الشعب الفلسطيني الشاملة في المدى المنظور.

ورأى منى ان " غزة قصة قديمة على مدى التاريخ الانساني. ولا يمكننا كمؤسسات ومجتمع فلسطينيين ان نتجاهل ما يدور في غزة هاشم ولن نتوقف عن المحاولة حتى نصل الى الحل الامثل لحرية غزة وانطلاقها المبدع نحو العالم. ونتفق مع الكاتب البريطاني المتفائل على عكس الواقع في ان التغيير لا يدق ع الباب لدى مجيئه".

وأضاف منى: "يبقى السؤال الملح، هل تصدق توقعات وتنبؤات الكاتب ماكنتهاير في تحقيق حلم غزة في الحرية والمستقبل الزاهر ؟ نأمل ذلك من اعماق قلوبنا".