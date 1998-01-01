بالاسماء : حماس تلاحق مزيداً من المشتبه بهم في تفجير موكب الحمد الله

غزة / سما /

​تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، بمساندة من أجهزة أمنية خاصة بحركة حماس، ملاحقة المزيد من المشتبه بهم بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله.

وقالت مصادر فلسطينية لـ"القدس"، إن عدة أشخاص مشتبه بهم على علاقة بالمنفذ الرئيس أنس أبو خوصة، الذي قُتل صباح يوم الخميس الماضي، تم اعتقالهم، وهناك أشخاص لا زالوا ملاحقين من قبل أجهزة الأمن.

وأشارت المصادر، إلى أن المعتقلين والملاحقين غالبيتهم من أصحاب الفكر المتشدد. مشيرةً إلى أن عملية ملاحقتهم تتم بناءً على معلومات لتورطهم بالحادثة، أو مساعدتهم لأبو خوصة في عملية التخفي خلال البحث عنه قبيل مقتله في عملية أمنية لاعتقاله في منطقة النصيرات، وسط قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإنه تم توزيع أسماء وصور لعدة أشخاص مطلوبين على الحواجز والدوائر الأمنية الخاصة بحماس لملاحقتهم واعتقالهم. مشيرةً إلى أن التحقيقات لا زالت جارية وعلى مستوى عالٍ من الضباط الأمنيين والمسؤولين في حركة حماس.



ومن بين المطلوبين "عدي يوسف سليمان أبو جبر, محمد أسعد حماد البلبيسي، محمد سلامة عبد الله العبيد، عبد الرحمن سلامة حماد البلبيسي، عبد الرحمن جمعة فرج الله الأشهب، عبد الرحمن محمد محمد أبو خوصة".





