جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالاسماء : حماس تلاحق مزيداً من المشتبه بهم في تفجير موكب الحمد الله

السبت 24 مارس 2018 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء : حماس تلاحق مزيداً من المشتبه بهم في تفجير موكب الحمد الله



غزة / سما /

​تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، بمساندة من أجهزة أمنية خاصة بحركة حماس، ملاحقة المزيد من المشتبه بهم بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله.

وقالت مصادر فلسطينية لـ"القدس"، إن عدة أشخاص مشتبه بهم على علاقة بالمنفذ الرئيس أنس أبو خوصة، الذي قُتل صباح يوم الخميس الماضي، تم اعتقالهم، وهناك أشخاص لا زالوا ملاحقين من قبل أجهزة الأمن.

وأشارت المصادر، إلى أن المعتقلين والملاحقين غالبيتهم من أصحاب الفكر المتشدد. مشيرةً إلى أن عملية ملاحقتهم تتم بناءً على معلومات لتورطهم بالحادثة، أو مساعدتهم لأبو خوصة في عملية التخفي خلال البحث عنه قبيل مقتله في عملية أمنية لاعتقاله في منطقة النصيرات، وسط قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإنه تم توزيع أسماء وصور لعدة أشخاص مطلوبين على الحواجز والدوائر الأمنية الخاصة بحماس لملاحقتهم واعتقالهم. مشيرةً إلى أن التحقيقات لا زالت جارية وعلى مستوى عالٍ من الضباط الأمنيين والمسؤولين في حركة حماس.


ومن بين المطلوبين "عدي يوسف سليمان أبو جبر, محمد أسعد حماد البلبيسي، محمد سلامة عبد الله العبيد، عبد الرحمن سلامة حماد البلبيسي، عبد الرحمن جمعة فرج الله الأشهب، عبد الرحمن محمد محمد أبو خوصة".



خوصة

#حماس #مشتبه #الحمدلله #تفجير

أخبار ذات صلة

انفجار في موكب الحمدلله

البزم : اعتقال عدد من المشتبه بهم بتفجير موكب الحمد الله

حماس- ارشيف

حماس : تقدم كبير في تحقيقات تفجير موكب الحمد الله وهنية والسنوار يتابعان المجريات

الحية- ارشيف

الحية: وصلنا لمن يقف خلف تفجير موكب "الحمد الله"

هنية- ارشيف

هنية: توقيت تفجير موكب "الحمد الله" في غزة خطير سياسياً

الزهار- ارشيف

الزهار ينفي التصريحات المنسوبة له حول استهداف موكب الحمد الله

برهوم - ارشيف

برهوم: من خطط لتفجير موكب الحمد الله يفرض المزيد من العقوبات على غزة

الأكثر قراءة اليوم

حماس: الاجهزة الامنية تمتلك أدلة بالصوت والصورة حول عملية التفجير ومنفذها

كابوس جديد.. ما لا تعرفه عن مستشار ترامب الجديد للأمن القومي و صديق إسرائيل

نبيل عمرو: المصالحة الفلسطينية أصبحت مستحيلة في ظل الوضع القائم

خطاب عباس وخيارات حماس المقبلة..بقلم ماجد سعيد

السلطة تطالب بوضع السفير الأمريكي لدى إسرائيل على لائحة الإرهاب

فيديو.. رونالدو يقهر مصر بالوقت القاتل

داعش يتبنى : قتيلان في عملية احتجاز رهائن جنوبي فرنسا

الأخبار الرئيسية

حماس- ارشيف

حماس: الأيام القادمة ستكشف عن المنتفعين من تفجير موكب الحمد الله

محاولة اغتيال الحمدلله

صحيفة: تفاصيل عن ارتباطات «داعشية» للمتورطين في محاولة اغتيال الحمد الله

حدود غزة -ارشيفية

مسيرات العودة في غزة ترعب اسرائيل و مخاوف من سقوط عشرات الشهداء

أبو مرزوق

أبو مرزوق يطالب الرئيس عباس بالاعتذار عن خطابه الأخير

غزة -ارشيفية

إيلاف عن مسؤول دولي: سننقذ غزة من الانهيار مع أو بدون الرئيس ابو مازن

الاتصالات الفلسطينية