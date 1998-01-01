تربية قلقيلية تنظم مسابقة معرض التراث الفلسطيني

قلقيلية / سما /

نظمت مديرية التربية والتعليم العالي في محافظة قلقيلية مسابقة معرض التراث الفلسطيني، وذلك بمشاركة عشرات المدارس، وضمن خطة قسم النشاطات الطلابية في محافظة قلقيلية، وبإشراف طاقم عمل وتحكيم مكون من معاذ نزال رئيس قسم النشاطات الطلابية، واحمد خروب وضياء نصار مشرفي الكشافة والمرشدات، وفادي أبو حمدة موظف قسم النشاطات.

نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم العالي في محافظة قلقيلية اشارت الى أهمية المسابقة في تعزيز الموروث الثقافي الفلسطيني، وإعادة البعث للتراث الفلسطيني الثري والمفعم بالثقافة الوطنية، خاصة في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة على التراث الفلسطيني، وسرقته، ونسبه الى تراثهم المزعوم، وشكرت فحماوي مديري ومديرات المدارس المشاركين والهيئات التدريسية، والفرق الطلابية، وتعاون المجتمع المحلي، والذين اتحفوا وزينوا المدارس بمعارض تراثية مميزة، كما شكرت قسم النشاطات الطلابية على المتابعة والتحكيم.

من جانبه أشار معاذ نزال رئيس قسم النشاطات الطلابية الى ان لجنة التحكيم عملت على زيارة المدارس المشاركة، وتحكيم اعمالها التراثية وفق معايير معتمدة، حيث تم تقسيم المدارس الى ثلاث فئات (أساسية، أساسية عليا، ثانوية) وكانت النتائج على النحو التالي: فاز بالمركز الأول عن مدارس الاناث للمرحلة الأساسية مدرسة بنات حطين الأساسية، وبالمركز الثاني مدرسة بنات فاطمة غزال الأساسية، وبالمركز الثالث مدرسة بنات الخنساء الأساسية، في حين فاز بالمركز الأول عن مدارس الاناث للمرحلة الأساسية العليا مدرسة بنات كفر قدوم الثانوية، وبالمركوز الثاني مدرسة بنات راس عطية الثانوية، وبالمركز الثالث مدرسة بنات اماتين الثانوية ، وبالمركز الثالث مكرر مدرسة بنات جيت الثانوية في حين فاز بالمركز الأول عن مدارس الاناث للمرحلة الثانوية مدرسة بنات كفر ثلث الثانوية، وبالمركز الثاني مدرسة بنات حجة الثانوية، وبالمركز الثالث مدرسة بنات فاطمة سرور الثانوية ، في حين فاز بالمركز الأول لمدارس الذكور عن المرحلة الأساسية مدرسة ذكور الرازي الأساسية، وبالمركز الثاني ذكور حجة الأساسية، في حين فاز بالمركز الأول لمدارس الذكور عن المرحلة الثانوية مدرسة ذكور جينصافوط الثانوية، وبالمركز الثاني مدرسة ذكور حجة الثانوية، وبالمركز الثالث مدرسة ذكور باقة الحطب الثانوية، في حين فاز بالمركز الأول للمدارس المختلطة عن المرحلة الأساسية مدرسة بيت أمين الأساسية المختلطة ، وبالمركز الثانية مدرسة يوسف عودة الأساسية المختلطة، وبالمركز الثاني مكرر مدرسة الشهداء الأساسية المختلطة، وبالمركز الثالث مدرسة العودة الأساسية المختلطة، وبالمركز الثالث مكرر مدرسة صير الأساسية المختلطة، في حين فاز بالمركز الأول للمدارس المختلطة عن المرحلة الثانوية مدرسة الفندق الثانوية المختلطة، وبالمركز الثانية مدرسة بنات عزون عتمة الثانوية ، وبالمركز الثالث مدرسة فلامية الثانوية المختلطة، وعن المدارس الخاصة فازت مدرسة نات الشرعية الثانوية بالمركز الأول.