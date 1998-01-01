النضال الشعبي تنعى الفنانة الفلسطينية ريم بنا

رام الله / سما /

نعت دائرة الثقافة والإعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الفنانة الفلسطينية الملتزمة ريم بنا التي توفيت بعد صراع مع المرض .

وعبرت الدائرة عن حزنها الشديد لرحيل هذه الفنانة الكبيرة الملتزمة بقضية شعبها والتي عبرت بأغانيها عن معاناة وصمود شعبنا الفلسطيني ، مؤكدةً أن للراحلة الكبيرة بصمات كبيرة في مسيرة الفن والغناء الفلسطيني وفي إطار الثقافة الوطنية الفلسطينية .

وأشادت الجبهة بمواقف وإسهامات الفنانة الراحلة التي انتهجت خطاً فنياً وغنائيا مميزاً ميزها عن غيرها من الفنانين والمبدعين الفلسطينيين .

وتقدمت دائرة الثقافة والإعلام المركزي بتعازيها الحارة لعائلة الفنانة الراحلة ، وريم بنا ، فنانة فلسطينية من مواليد 1966، واشتهرت بغنائها الملتزم ، واعتبرت رمزا للنضال الفلسطيني ، وهي إبنة للشاعرة الفلسطينية المعروفة زُهيرة الصباغ .

أصيبت بمرض السرطان منذ تسعة سنوات، وأعلنت توقفها عن الغناء في 2016