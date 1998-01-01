جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسيرات العودة في غزة ترعب اسرائيل و مخاوف من سقوط عشرات الشهداء

السبت 24 مارس 2018 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات العودة في غزة ترعب اسرائيل و مخاوف من سقوط عشرات الشهداء



القدس المحتلة / سما /

قال خبير عسكري إسرائيلي بصحيفة معاريف إن المخاوف الإسرائيلية تزداد من النتائج الكارثية لمسيرات الفلسطينيين على حدود غزة بعد أيام، بحيث قد يسقط العشرات بين قتيل وجريح، زاعما أنها تعبر عن يأسهم من الواقع الذي يعيشونه، مما يعني أن إسرائيل قد تدفع ثمن فشل المصالحة الفلسطينية، لأن طرفيها، فتح وحماس، لم يعد لديهما ما يخسرانه.

وأضاف آلون بن دافيد، في مقاله له أن إسرائيل منذ انتهاء حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد 2014 تشعر أنها تقترب من مواجهة عسكرية جديدة، ناقلا عن ميشكا بن ديفيد رجل الموساد السابق في كتابه "القرش" توقعه باندلاع حرب مع الفلسطينيين عقب محاولتهم، من خلال مسيرات جماهيرية واسعة احتلال مدينة عسقلان، والوصول لمشارف أسدود.

وأكد بن دافيد، وهو وثيق الصلة بكبار قادة الجيش الإسرائيلي، أن هذا السيناريو كان غائبا عن أنظار الجنرالات والضباط منذ سنين طويلة، ويبقى التحدي أمامهم: كيف نوقف آلاف المدنيين الذين يحاولون اجتياز الحدود الإسرائيلية.

وأضاف: لا أعلم إن قرأت حماس ذلك الكتاب، لكن الحركة ستكون سعيدة لو نجحت بالتشويش على احتفالات إحياء إسرائيل بذكرى تأسيسها السبعين، والزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشف أن جميع قادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وصلوا قبل أيام لقاعدة تسآليم العسكرية للوقوف عن كثب على طبيعة التدريبات الميدانية للتعامل مع المسيرات، سواء باستخدام القناصة، وسائل تفريق المتظاهرين، وضع أسلاك شائكة، تجهيز دبابات، المكلفة بوقف تقدم هؤلاء المتظاهرين.

وختم بالقول: صحيح أنه ليس هناك من مخاوف بنجاح هذه المسيرات الفلسطينية من إعادة احتلال إحدى المستوطنات، لكن المخاوف الجدية تتعلق بإمكانية سقوط عشرات الضحايا، مما سيترك آثاره المستقبلية.

#مسيرات #العودة #غزة

أخبار ذات صلة

وفد الاتحاد الاوروبي يطالب برفع الحصار عن غزة ومراعاة مخاوف اسرائيل الامنية

700 من أسر الشهداء يقتحمون مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بغزة

مجدلاني - ارشيف

مجدلاني : الرئيس عباس يبلغ واشنطن بشروطه قبل العودة للمفاوضات مع اسرائيل

كوماندوز القسام البحري

سلاح حماس البحري بغزة يثير مخاوف إسرائيل

مسيرات في الضفة و غزة

صور: مسيرات حاشدة في الضفة وغزة نصرة للقدس والاقصى

مسيرات- ارشيف

مسيرات غاضبة في الضفة وغزة رفضا لقرار ترامب

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تُسرّب رسالة مديحٍ رسميّةٍ من البيت الأبيض لماجد فرج وهذا ما جاء فيها

طبيب عراقي يكشف لأول مرة مشاعر صدام حسين الحقيقية لحظة إعدامه

حماس: الاجهزة الامنية تمتلك أدلة بالصوت والصورة حول عملية التفجير ومنفذها

كابوس جديد.. ما لا تعرفه عن مستشار ترامب الجديد للأمن القومي و صديق إسرائيل

نبيل عمرو: المصالحة الفلسطينية أصبحت مستحيلة في ظل الوضع القائم

خطاب عباس وخيارات حماس المقبلة..بقلم ماجد سعيد

السلطة تطالب بوضع السفير الأمريكي لدى إسرائيل على لائحة الإرهاب

الأخبار الرئيسية

حماس- ارشيف

حماس: الأيام القادمة ستكشف عن المنتفعين من تفجير موكب الحمد الله

محاولة اغتيال الحمدلله

صحيفة: تفاصيل عن ارتباطات «داعشية» للمتورطين في محاولة اغتيال الحمد الله

أبو مرزوق

أبو مرزوق يطالب الرئيس عباس بالاعتذار عن خطابه الأخير

غزة -ارشيفية

إيلاف عن مسؤول دولي: سننقذ غزة من الانهيار مع أو بدون الرئيس ابو مازن

تفجير موكب الحمدلله

حماس: الاجهزة الامنية تمتلك أدلة بالصوت والصورة حول عملية التفجير ومنفذها

الاتصالات الفلسطينية