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أبو مرزوق يطالب الرئيس عباس بالاعتذار عن خطابه الأخير

السبت 24 مارس 2018 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق يطالب الرئيس عباس بالاعتذار عن خطابه الأخير



غزة / سما /

قال الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الجمعة أن مؤامرة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله اتضحت خيوطها .

‏وفي تغريدة له عبر مدونته على تويتر قال متسائلا  :" بعد أن اتضحت كل خيوط المؤامرة "الحقيرة" بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة ، والذي أعقبه  خطاب غير مسبوق سياسيًّا ودبلوماسيًا لأبو مازن، وتم سحب الكلمات غير اللائقة من خطابه في الصحافة الرسمية، فهل يعتذر الرئيس عما بدا منه، ويتبع ذلك تصحيحا في المسار السياسي والتعامل الداخلي مع مكونات المجتمع الفلسطيني؟ "

#أبو مرزوق #اعتذار #عباس

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