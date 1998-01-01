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بن سلمان من واشنطن: قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس خطوة مؤلمة

السبت 24 مارس 2018 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن سلمان من واشنطن: قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس خطوة مؤلمة



الرياض / وكالات /

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الجمعة، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده إلى القدس “خطوة مؤلمة”.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الجمعة، نقلتها قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

وتأتي التصريحات على هامش الزيارة التي بدأها بن سلمان إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، وتستمر أسبوعين.

وأعلن ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، كشف مسؤولان بإدارة ترامب، أن عملية نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ستجري منتصف مايو/أيار المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

من جانب آخر، نفى بن سلمان، في التصريحات ذاتها، استخدام بلاده جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه؛ “للترويج للسعودية داخل الإدارة الأمريكية”. وأضاف أن علاقته بكوشنر هي في إطار “الاتصالات الرسمية بين حكومتي البلدين”.

وبشأن زيارته، قال بن سلمان إنه يهدف منها جذب المستثمرين الأمريكيين إلى بلاده.

وحول الوضع في اليمن، قال إن الرياض “لم تدخر أي فرصة لتحسين الوضع الإنساني” هناك، محذرًا من خطورة المشهد في الشرق الأوسط.

#القدس #ترامب #بن سلمان

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