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برهوم: مسؤولين في السلطة متورطين بشكل مباشر بتفجير موكب الحمد لله

السبت 24 مارس 2018 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برهوم: مسؤولين في السلطة متورطين بشكل مباشر بتفجير موكب الحمد لله



غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن إصرار مسئولين في السلطة على تكثيف اتهامهم لحركة حماس بتفجير موكب الحمد الله يعكس أزمتهم الحقيقة.

وأضاف برهوم عبر صفحته على موقع فيس بوك " إصرار مسئولين في السلطة على تكثيف اتهامهم لحركة حماس بتفجير موكب الحمد الله ورفضهم إنتظار إعلان نتائج التحقيق يعكس أزمتهم الحقيقية جراء انكشاف تفاصيل الجريمة وتأكيد على تورطهم المباشر فيها وهذا ما ستثبته الأيام القادمة".

وكان القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان قال إن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في غزة، تمتلك الأدلة الدامغة حول الجهة التي تقف وراء محاولة تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله.

#برهوم #السلطة #الحمدلله #تفجير

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