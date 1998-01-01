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جنين: قوات الاحتلال تقتحم برطعة وتداهم عدة منازل

السبت 24 مارس 2018 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال ، فجر اليوم السبت، بلدة برطعة جنوب غرب جنين وداهمت عدة منازل.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت عدة منازل لأقرباء الشاب علاء قبها سائق المركبة الذي اصيب في حادث سير بالقرب من حاجز عسكري "دوتان" في السادس عشر الشهر الجاري وادعى الاحتلال وقتها انه نفذ عملية دهس متعمدة لعدد من جنوده.

وعرف من أصحاب المنازل التي عاث الاحتلال خرابا بمحتوياتها بعد استجواب ساكنيها كل من: حكم جاد، هيثم جاد، معتصم جاد قبها، وجميل خطيب).

يذكر أن حادث السير المذكور أسفر عن مصرع جنديين واصابة آخرين بجروح، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قبها وهو مصاب بجروح طفيفة.

وتتعرض البلدة منذ ذلك الحين لعمليات اقتحام متكررة.

#الاحتلال

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