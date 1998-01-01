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وزير بريطاني: الحكم على عهد التميمي يجسد البلاء

الجمعة 23 مارس 2018 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير بريطاني: الحكم على عهد التميمي يجسد البلاء



رام الله / سما /

قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اليستر بيرت إن "الحكم على الطفلة عهد التميمي يجسد البلاء الذي يلحق بحياة الجيل الجديد بسبب عدم تسوية الصراع، فهذا جيل يجب أن ينشأ مع بعضه بسلام، لكنه مازال منقسما".

وأضاف بيت في بيان له تعليقا على الحكم الصادر بحق الطفلة الأسيرة بالسجن ثمانية شهور ودفع غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، أن "معاملة الأطفال الفلسطينيين في السجون العسكرية الإسرائيلية تعتبر من المسائل التي توليها المملكة المتحدة أهمية كبيرة. وسوف نواصل مطالبة إسرائيل بتحسين ممارساتها تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأشار إلى أن بريطانيا عرضت "مساعدة السلطات الإسرائيلية ومازال هذا العرض قائما"، آملا "أن تقبل به إسرائيل".

وختم بيرت: "وبينما ندرك بأن إسرائيل حققت بعض التحسن، مازال عليها بذل المزيد لضمان حماية الضعفاء الذين في رعايتها".

#وزير بريطاني #عهد التميمي

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