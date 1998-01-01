الرئيس يصل عمان في زيارة لمدة يومين

رام الله / سما /

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العاصمة الأردنية عمّان، في وقت لاحق اليوم الجمعة، للقاء رئيس المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، سليم الزعنون، غدًا السبت، تحضيرًا لاجتماعات المجلس.



وقال السفير الفلسطيني لدى الأردن، عطا الله خيري، في تصريح للأناضول: "تم إبلاغي بأن الرئيس قادم إلى عمان للقاء الزعنون، تحضيراً لاجتماعات المجلس نهاية إبريل (نيسان) المقبل".



وأوضح السفير أن اللقاء سيكون يوم غد السبت، وأن جدول أعمال عباس يتضمن لقاء شخصيات فلسطينية أخرى، دون تحديدها.



وتناقلت وسائل إعلام عبرية، مؤخرًا، أن الرئيس الفلسطيني بصدد زيارة عمان لإجراء فحوص طبية، إثر تدهور حالته الصحية، الأمر الذي نفاه، في وقت سابق، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، في حديث للأناضول، مشدّدًا أن "عباس بصحة جيدة".





وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر دبلوماسي مطلع في السفارة الفلسطينية، رفض الكشف عن اسمه، للأناضول، أن الرئيس في طريقه إلى عمّان في زيارة "خاصة" تستمر يومين.