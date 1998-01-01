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وزير خارجية البحرين في زيارة مرتقبة إلى رام الله

الجمعة 23 مارس 2018 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية البحرين في زيارة مرتقبة إلى رام الله



رام الله / سما /

قال السفير الفلسطيني لدى البحرين خالد العارف "إن زيارة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب لمملكة البحرين ولقائه مع القيادة البحرينية، ستأتي أُكلها خلال الفترة القليلة المقبلة بدعم ومؤازرة بحرينية غير مسبوقة". وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية الفلسطينية وفا، اليوم الجمعة.

وأضاف السفير العارف "إن البحرين ملكا وحكومة وشعبا، تقف إلى جانب شعبنا في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وبرهنت ذلك من خلال العديد من المؤتمرات والقمم التي آزرت فيها البحرين القضية الفلسطينية".

وتابع العارف "أن الرجوب وضع القيادة البحرينية بتفاصيل ما يجري في الساحة الفلسطينية، وأهمها مدينة القدس المحتلة بعد قرار ترامب المشؤوم، والتأكيد أن القدس عاصمة فلسطين، وتماسك الموقف الفلسطيني على ذلك بالرغم من الانقسام الذي لن يسمح شعبنا وأهلنا في غزة باستمراره، وتمسك الرئيس بإنهائه".

وقال إن "اللواء الرجوب اجتمع مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بجلسة مطولة أسهب فيها بتقديم شرح مفصل عن الوضع الفلسطيني، وتطورات المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية، وقضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة من قبل حماس في غزة".

وأضاف أن "الشيخ خالد جدد تأكديه دعم البحرين الدائم، للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، وقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام على أساس حل الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة، من خلال أربع نقاط ركز عليها وهي؛ ملك البحرين يقف بجانب الشعب الفلسطيني وقيادته، ودعم فلسطين دوليا وإقليميا من خلال علاقة البحرين المميزة بكافة الدول، ودعم الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، إضافة إلى التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى المركزية والمحور لدى كافة الدول العربية والإسلامية مهما كبرت القضايا الداخلية لهذه الدول".

ولفت إلى أن "وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سيزور فلسطين على رأس وفد بحريني رفيع المستوى يضم أعضاء في المجلس النيابي، والغرفة التجارية البحرينية، وسيلتقي خلال الزيارة الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، لتقديم الدعم والمؤازرة للشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تشبيك الغرفة التجارية البحرينية بنظيرتها الفلسطينية". وأضاف أن "وفد شبابي بحريني سيزور فلسطين أيضا مطلع الشهر المقبل، إضافة إلى وفد رياضي سيكون بضيافة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب".

#البحرين #وزير خارجية #رام الله

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