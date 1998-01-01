9 اصابات بالمزرعة الغربية قرب رام الله واصابة خطيرة شمال بيت حانون

غزة/سما/

أصيب ٩ شبان بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال المواجهات التي اندلعت في قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله.

وقالت مصادر طبية إن ٥ مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، في حين أصيب ٤ مواطنين اصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واصيب اخرون بالاختناق الشديد جراء استنشاق كميات كبيرة من قنابل الغاز السام.وقمعت قوات الاحتلال المسيرة السلمية الاسبوعية، التي دعت لها فعاليات القرية، رفضا لمصادرة اراضي القرية لصالح الاستيطان.

واطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الحي بكثافة نحو المواطنين.وامطر اهالي القرية جنود الاحتلال بالحجارة، في مواجهات وصفت بـ"العنيفة".

,وفي بيت حانون شمال قطاع غزة اصب مواطن بجراح خطرة برصاص الاحتلال وتم نقله للمستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.