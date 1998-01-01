الهباش: على حماس ان تعود كفصيل وطني وتسليم غزة من الباب الى المِحْراب

رام الله / سما/

قال محمود الهباش مستشار الرئيس محمود عباس، إنّ المطلوب من حركة حماس تسليم غزة من الباب وحتى المحراب والأمر لا يحتاج الى مفاوضات ولا حوار.

وأضاف الهباس في خطبة الجمعة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنّ على حماس أن تعود كفصيل وطني ولن نقبل الا بقانون واحد وسلاح واحد وشرعية واحدة والا فلتتحملوا نتيجة تعطيل المصالحة وتدمير الجهود المصرية

وأوضح الهباش، أنّه لن يتم القبول بتعددية السلطة والسلاح وأجهزة الامن وتضاربها، متابعًا : "نريد نظام وقانون وسلاح واحد، ودولة واحدة لشعب واحد".

ودعا العرب أن يتحدوا من أجل القدس ونتمنى أن تكون القمة العربية القادمة عنوانها وهدفها القدس ونحن كفلسطينيين لا نخاف الحرب الدينية ولكن سيدفع ثمنها البشرية كلها.

وتابع، كل الخداع والكذب الذي بدأ منذ أكثر من 10 سنوات له هدفًا واحدًا، وهو حرف الأنظار عن القضية الأولى والأساس فلسطين وحريتها والقدس درة تارج فلسطين" "لكننا مع انشغالنا بمواجهة الكذب والتضليل الذي يمارسه هؤلاء المتاجرون في الدين، لن ننفم عن الاهتمام بقضية القدس والحرية والاستقلال".

وأشار، نحن نتحمل المسؤولية كاملة عن كل شيء، أو تتحمل حماس التي انقلبت على الشرعية المسؤولية كاملة عن اي تداعيات او نتائج من وراء افشال المصالحة والعمل على افشال الجهود المصرية المشكورة التي بذلتها على مدى اكثر من عشر سنوات".